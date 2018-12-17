ضبط 4500 عبوة لسائل الشيشة الإلكترونية المحظور استيرادها مُهربة بميناء بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت ضباط الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط أكثر من 4500 عبوة لسائل الشيشة الإلكترونية المحظور استيرادها مُهربة داخل حاوية أثاث بميناء غرب بورسعيد.

كان مساعد وزير الداخلية لتامين محور قناة السويس تلقى اخطارا يفيد بتمكن إدارة شرطة موانئ بورسعيد من ضبط 26 طرد بداخلهم (4576 عبوة لسائل الشيشة الإلكترونية " والمحظور استيرادها بدون موافقات من الجهات المعنية") ، داخل حاوية مشمولها إكسسوارات أثاث ، قادمة من إحدى الدول الأجنبية لميناء غرب بورسعيد لصالح إحدى الشركات التجارية ملك " معتز.س.م" ، ومقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية ، وبسؤال "طارق.م.أ" مستخلص جمركي، ومفوض من قبل صاحب الشأن أفاد بأن دوره يقتصر على إنهاء إجراءات الإفراج عن الرسالة.

وجاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لتأمين المنافذ والموانئ المختلفة، والعمل على ضبط الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب وضبط مرتكبيها والقائمين تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.