"الأمن العام": ضبط هارب من 424 حكم قضائي بإجمالي 162 سنة في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام من ضبط "محمود. ع. ح" 42 سنة–نقاش– ومقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل -بالإسكندرية (مطلوب التنفيذ عليه في 424 حكم قضائي صادر ضده في قضايا " إكمال بناء، سرقة تيار كهربائي، بلغت جملة العقوبات فيها 162 سنة حبس، وقيمة كفالات قدرها 620 ألف جنيه، وغرامات قدرها 2 مليون و340 ألف جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
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