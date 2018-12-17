"الأمن العام": ضبط هارب من 424 حكم قضائي بإجمالي 162 سنة في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام من ضبط "محمود. ع. ح" 42 سنة–نقاش– ومقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل -بالإسكندرية (مطلوب التنفيذ عليه في 424 حكم قضائي صادر ضده في قضايا " إكمال بناء، سرقة تيار كهربائي، بلغت جملة العقوبات فيها 162 سنة حبس، وقيمة كفالات قدرها 620 ألف جنيه، وغرامات قدرها 2 مليون و340 ألف جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.