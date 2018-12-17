"التموين": تحرير 126 قضية متنوعة في 48 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن، حملاتها لضبط جرائم الغش التجاري، وخاصةً السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك.

وأسفرت جهودها خلال 48 ساعة عن ضبط 126 قضية تضمنت أبرزها ضبط المدير المسئول عن محطة تموين سيارات كائنة بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان (بمحافظة الشرقية)، لقيامه بالاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قِبل الدولة قدرها (637042 لتر "سولار، بنزين 80 ") بالتصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباحاً غير مشروعة .

كما ضبط مالك مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة المكملات الغذائية والنباتات الطبية - كائن بدائرة قسم شرطة ثاني العامرية، بالإسكندرية لحيازته (1498446 قرص أدوية طبية غير مطابقة للمواصفات وغير مسجلة بوزارة الصحة ، 500 كيلو جرام مستلزمات إنتاج بدون بيانات، ومحظور استخدامها في الصناعات الدوائية ، بالإضافة لعدد 3خطوط إنتاج كاملة لتعبئة وتغليف الأقراص ، 3 أواني للخلط والتجفيف ) .

كما اسفرت الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مخبز، بلدي كائن بدائرة قسم شرطة دارالسلام بالقاهرة ، لقيامه بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف وهمية وبصفة يومية وتصرفه في كميات من الدقيق البلدي المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم، وبيعها في السوق السوداء واستيلائه على أموال الدعم، بمبلغ قدره ( 72,384 ألف جنيه) وفقاً لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية ، وأن المبالغ المستولى عليها تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة .

كما سقط في قبضة ضباط مباحث التموين، المدير المسئول عن مخبز بلدي كائن بدائرة قسم شرطة دارالسلام بالقاهرة، لقيامه بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية وبصفة يومية وتصرفه في كميات من الدقيق البلدي المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم، وبيعها في السوق السوداء، واستيلائه على أموال الدعم بمبلغ قدره ( 47,413 ألف جنيه) وفقاً لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية ، وأن المبالغ المستولى عليها تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة .