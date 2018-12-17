فاين الصحية القابضة تعين يحيى باندور رئيساً تنفيذياً للمعلومات

عمان، الأردن-الاثنين 17 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

أعلنت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة في صناعة منتجات الورق الصحي وحلول التعقيم المبتكرة، عن تعيين يحيى باندور كرئيس تنفيذي للمعلومات لدى المجموعة، والذي انضم لفريقها القيادي مؤخراً، جالباً معه حصيلة سنوات طويلة من الخبرة والنهج الديناميكي والفكر الريادي، ليجسد مقولة النجاح: "الشخص المناسب في المكان المناسب" على أرض الواقع وليبني على إرث المجموعة الحافل بالابتكار والقائم على قاعدة تكنولوجية متطورة.

ويتمتع باندور بخبرة طويلة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجالات الإدارة، وتجارة التجزئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي مكنه من أن يصبح قائداً متميزاً بفعاليته ومعارفه ومهاراته المتنوعة، وأن يكون صاحب فكر إبداعي وقدرة عالية على اتخاذ القرارات الحاسمة. وكان باندور قد شغل في ما سبق العديد من المناصب الإدارية في عدد من الشركات المرموقة عالمياً كشركة أوراكل وشركة كابجيميني العالمية للاستشارات، إلى جانب شغله لمنصب نائب الرئيس في إحدى أضخم شركات البرمجيات التجارية One Door لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند، والذي كان له الدور الأكبر في تعزيز مسيرته في مجال تطبيقات تكنولوجيا الأعمال.

وقد قاد باندور مسيرة ناجحة استطاع عبرها تقديم قيمة كبيرة لكل من فرق العمل التي تعاونت معه ولزبائن الشركات التي خدمها، وذلك بفضل أسلوبه التفاعلي والمنفتح والمحفز، ونظراً لتنوع مهاراته ومعارفه التي تتراوح ما بين تطوير الأعمال، وتوليد الإيرادات، والتوسع والانتشار في مختلف الأسواق، هذا فضلاً عن فهمه الكبير لدور الابتكار التقني في دفع عجلة نمو القطاع التجاري. وقد جاء تعيين باندور في "فاين" نتيجة لما يمتلكه من خبرة ومهارات ستسهم في إضفاء قيمة نوعية كبيرة للفريق الإداري للمجموعة.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة، جيمس مايكل لافيرتي: "يسعدنا انضمام باندور لفريقنا الإداري، إذ أن خبرته ونهجه الإداري يتوافقان مع النهج الإداري والقيادي المتبع لدينا في فاين. نحن فخورون بانضمام باندور لعائلتنا وذلك كونه يلبي المتطلبات والمعايير التي نبحث عنها، والتي تتمحور حول التمتع بعقلية رجل أعمال مع امتلاك مهارات مختلفة في قطاع التكنولوجيا، عكس النمط السائد." واختتم لافيرتي حديثه بالإعراب عن تطلعاته وتطلعات "فاين" لمساهمات باندور ضمن قسم تكنولوجيا الأعمال، مبيناً أن المجال كبير للنمو وسط ثقافة تحتضن المخاطر والابتكار.

حول مجموعة فاين الصحية القابضة:

تخدم مجموعة "فاين الصحية القابضة"، إحدى المجموعات الرائدة في صناعة منتجات الورق الصحي وحلول التعقيم المبتكرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المستهلكين في أكثر من 75 دولة حول العالم مع رؤية طموحة تتمثل في أن تصبح المجموعة العربية الرائدة في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران. وتحرص المجموعة على تأدية أعمالها وفقاً لعدد من الركائز، من أبرزها مبادئ الاستدامة، والتكنولوجيا المتطورة التي تقوم عليها عملياتها الإنتاجية، والريادة في برامج المسؤولية المجتمعية، والمنتجات عالية الجودة والحائزة على الجوائز. وتقدم المجموعة باقة متنوعة من المنتجات، مشتملة على مناديل الوجه المعززة بلمسة من القطن، وورق المائدة والمطبخ، وورق التواليت، وحفاضات الأطفال، وحفاضات كبار السن، والخامات الورقية للصناعات التحويلية كرولات الورق الضخمة، والحلول الصحية المتكاملة للشركات والمؤسسات.