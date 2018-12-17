الاستخبارات الألمانية: الإخوان أخطر من داعش والقاعدة

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أكد جهاز الاستخبارات الداخلية في ألمانيا على أن تنظيم الإخوان يعد أخطر على البلاد والديمقراطية من داعش والقاعدة، الأمر الذي يستدعي تحركا سريعا لمواجهة هذا التهديد.
ونقل موقع دويتشه فيله، الناطق بالعربية، عن تقرير لـ"فوكوس أونلاين" استند إلى تحذيرات من جهاز الاستخبارات، قوله إن لتنظيم الإخوان تأثيرا كبيرا على الجالية المسلمة في ألمانيا، وهو ما يشكل خطراعلى الديمقراطية،حسب شبكة سكاى نيوز عربية.
وأضاف المصدر نفسه أن الأمن الألماني يعتبر أن خطر الإخوان على المدى المتوسط يتجاوز خطر تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.
واستنادا إلى مصادر من أجهزة استخبارات ألمانية، فإن الإقبال على منظمات أو مساجد مقربة من الإخوان أصبح ملموسا، خاصة في
وأوضح التقرير أن الأجهزة الأمنية تشعر بقلق من "حصول تأثير كبير من قبل الإخوان.. على المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا"، مشيرا إلى أن "الممثل الرئيس لشبكة الإخوان في البلاد هي الجمعية الإسلامية" المسجلة في كولونيا.
ونشر التقرير تقييم الجهاز الأمني للجمعية الإسلامية في ألمانيا بالقول إنهم: "بجهود إقامة نظام اجتماعي وسياسي على أساس الشريعة فهي تخرق النظام الديمقراطي الحر".
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