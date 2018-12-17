شاهد.. انتفاضة سعودية مصرية ضد مجلس الشيوخ الأمريكي

انتفض مغردون ضد مجلس الشيوخ الأمريكي بعد رد المملكة العربية السعودية على موقف مجلس الشيوخ الأمريكي، وتدخله في الشأن السعودي الداخلي.

دشن المغردون هاشتاج مجلس الشيوخ الأمريكي عبر موقع التدوين العالمي تويتر، اليوم الإثنين، وتصدر قائمة الأكثر تداولًا في السعودية ومصر، محتلًا المركز الثالث.

قال الدكتور عبدالله بن مسعود الحهني: "السعودية العظمى بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تثبت مرارًا أن السيادة خط أحمر من خلال التصريح الموجه إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، أكثر من 20 مليون سعودي يصدعون: كلنا سلمان كلنا محمد".

أضاف ناشط آخر: "السعودية ليست كغيرها من الدول التي تخضع للقرارات والعقوبات مثل

تركيا وإيران، المملكة بقيادة سلمان الحزم ومحمد بن سلمان خط أحمر، وتبقى شامخة رغم أنوف الحاقدين والحاسدين".

تابعت ناشطة: "مجلس الشيوخ الأمريكي وغيره، يجب أن يعلم أن ولاة أمرنا خط أحمر نفديهم بأرواحنا ومن يتدخل فيما لا يعنيه بالتأكيد سيلقى ما لا يرضيه"، وأضاف خالد زايد: "لن نسمح لللوبي المساس بولاة أمرنا وبلادنا السعودية العظمى ستنتصر بإذن الله".

استطرد نايف المهيب: "ليعلم مجلس الشيوخ الأمريكي أن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد خط أحمر، يرفض 30 مليون سعودي أي مساس أو تطاول عليهما، كائنًا من كان، ونحن

كشعب سعودي نقف وبكل قوةٍ وصلابة خلف قادتنا بكل ثبات، يابوفهد 30 مليون سعودي رهن إشارتك، وحنا فداكم بالروح والدم".

كان مجلس الشورى السعودي استنكر موقف مجلس الشيوخ الأمريكي، وأكد أنه مبني على ادعاءات ليس لها أساس من الصحة، رافضًا تدخله في الشأن السعودي الداخلي.

قال مجلس الشورى في بداية جلسته العادية السادسة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة، إن السعودية ترفض بشكل قاطع التعرض لقيادتهم المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أو النيل من سيادة المملكة أو التعرض لمكانتها.

أوضح المجلس أن السعودية تلعب دورًا مهمًا في الحرب على الإرهاب، كما أنها ساعدت العالم أجمع في الحد من تبعاته، سواء على الصعيد العسكري والتبادل المعلوماتي والاستخباراتي في العمليات الإرهابية.