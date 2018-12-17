وزير إسرائيلي: أستراليا ارتكبت خطأ باعترافها بالقدس عاصمة تل أبيب

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

وكالات:

أعرب وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، عن انتقاده من قرار أستراليا بشأن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة للدولة العبرية، قائلا إنه يضم خطأ يتعين على كانبيرا إصلاحه على حد تعبيره.

وأعرب هنغبي، وهو ينتمي إلى حزب "الليكود" اليميني الحاكم، ويعد أحد أعضاء الحكومة المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تصريح صحفي أمس، عن ارتياح

تل أبيب إزاء توضيح الحكومة الأسترالية موقفها إزاء الموضوع، مضيفا: "لأسفنا، تضم هذه الأنباء الإيجابية خطأ.. ليس هناك تقسيم بين القدس الشرقية والغربية".

وأشار الوزير، في تصريحه المثير للجدل والمتناقض مع مبدأ حل الدولتين، إلى أن القدس كيان موحد ومتحد وسيطرة إسرائيل عليها أبدية،

قائلا: "سيادتنا عليها لن تنقسم ولن تقوض، ونأمل في أن تجد أستراليا بسرعة طريقة لإصلاح الخطأ الذي ارتكبته".

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون السبت رسميا اعتراف بلاده بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، مبديا في الوقت نفسه دعم كانبيرا لحل الدولتين.

وذكر موريسون أن بلاده لن تنقل سفارتها إلى القدس من تل أبيب، ما لم تتم تسوية النزاع على أساس حل الدولتين، ولن تعترف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة الفلسطين حتى ذلك الحين.