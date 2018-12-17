موسكو تعترض انهيار معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى

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وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروفوكالات:
اعربت روسيا، اليوم الاثنين، عن اعتراضها بشأن انهيار معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى..مؤكدة سعيها للحفاظ عليها عن طريق استصدار قرار بشأنها من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) - "نؤيد الإبقاء على معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، حيث
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