موسكو تعترض انهيار معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

وكالات:

اعربت روسيا، اليوم الاثنين، عن اعتراضها بشأن انهيار معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى..مؤكدة سعيها للحفاظ عليها عن طريق استصدار قرار بشأنها من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) - "نؤيد الإبقاء على معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، حيث

اعترف المجتمع الدولي بأسره، بأنها أحد الأركان الأساسية للأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي"..مضيفا : "سنحاول للمرة الثانية على التوالي التوصل في الأمم المتحدة إلى قرار من الجمعية العامة يدعم الحفاظ على هذه المعاهدة".