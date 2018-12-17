المئات يعتصمون بالعراق احتجاجًا على سوء الخدمات

وكالات:

شهدت منطقة بوب الشام، شمالي بغداد، اعتصام المئات من سكانها احتجاجا على "سوء الخدمات" في منطقتهم وعدم تجاوب المسئولين الحكوميين مع مطالبهم.

ونصب المتظاهرين خيمهم منذ ليلة

أمس، ونصبوا خيما أخرى صباح اليوم، ليعلنوا عن اعتصامهم بشكل رسمي"، مبينا أن "الطريق الرابط بين بغداد ومحافظة كركوكأغلق بسبب الاعتصام"، حسب مراسل قناة روسيا اليوم .

ونقل مراسلنا عن معتصمين قولهم: "لن نغادر الاعتصام ما لم يأت مسئول حكومي يأخذ مطالبنا ويحدد سقفا زمنيا لتنفيذها، وعكس ذلك، فإننا سنبقى نعتصم ولن نفك اعتصامنا".