المئات يعتصمون بالعراق احتجاجًا على سوء الخدمات

اعتصام فى بغدادوكالات:
شهدت منطقة بوب الشام، شمالي بغداد، اعتصام المئات من سكانها احتجاجا على "سوء الخدمات" في منطقتهم وعدم تجاوب المسئولين الحكوميين مع مطالبهم.
ونصب المتظاهرين خيمهم منذ ليلةأمس، ونصبوا خيما أخرى صباح اليوم، ليعلنوا عن اعتصامهم بشكل رسمي"، مبينا أن "الطريق الرابط بين بغداد ومحافظة كركوك
ونقل مراسلنا عن معتصمين قولهم: "لن نغادر الاعتصام ما لم يأت مسئول حكومي يأخذ مطالبنا ويحدد سقفا زمنيا لتنفيذها، وعكس ذلك، فإننا سنبقى نعتصم ولن نفك اعتصامنا".
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