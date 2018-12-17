مقتل 62 مسلحًا من حركة الشباب الصومالية بنيران الجيش الأمريكي

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قتل 62 مسلحا يشتبه انتمائهم لحركة الشباب الصومالية فى 6 غارات جوية، يومي السبت والأحد الماضيين، في محيط مدينة جاندرش الواقعة بمحافظة بنادر في جنوب شرق الصومال.
وجاء في بيان صدر عن القيادة الأمريكية في إفريقيا (إفريكوم)، اليوم الاثنين، أن "4 غارات نفذت السبت الماضي (15 ديسمبر) وأسفرت عن مقتل 34 مسلحا"، فيما نفذت
وأضاف البيان: "نفذت القيادة الأمريكية في إفريقيا وشركاؤنا الصوماليون هذه الغارات لمنع الإرهابيين من استخدام المناطق النائية لملاذ آمن للتخطيط والتدريب والتجنيد لهجمات مستقبلية".
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