مقتل 62 مسلحًا من حركة الشباب الصومالية بنيران الجيش الأمريكي

عناصر من حركة الشباب الصومالية

وكالات:

قتل 62 مسلحا يشتبه انتمائهم لحركة الشباب الصومالية فى 6 غارات جوية، يومي السبت والأحد الماضيين، في محيط مدينة جاندرش الواقعة بمحافظة بنادر في جنوب شرق الصومال.

وجاء في بيان صدر عن القيادة الأمريكية في إفريقيا (إفريكوم)، اليوم الاثنين، أن "4 غارات نفذت السبت الماضي (15 ديسمبر) وأسفرت عن مقتل 34 مسلحا"، فيما نفذت

غارتان أخريان يوم الأحد (16 ديسمبر) وأسفرتا عن مقتل 28 آخرين".

وأضاف البيان: "نفذت القيادة الأمريكية في إفريقيا وشركاؤنا الصوماليون هذه الغارات لمنع الإرهابيين من استخدام المناطق النائية لملاذ آمن للتخطيط والتدريب والتجنيد لهجمات مستقبلية".