فرنسا تعد سلاحًا كيميائيًا لحماية المباني الحيوية من "المشاغبين"

كتبت - نور إبراهيم:

أعلنت السلطات الفرنسية أنها تعد سلاحًا كيميائيًا لحزم الأمر في باريس وإنقاذ الأماكن والمؤسسات الحيوية من المشاغبين.

واضطرت فرنسا لاستخدام الأسلحة الكيماوية كملجأ أخير في محاولة للحد من أعمال الشغب

التي انتشرت في شوارع باريس.

أما عن الأسلحة الكيمياوية فمنها مسحوق قوي يمكن أن ينتشر في مساحة تبلغ ستة ملاعب كرة قدم في

عشر ثواني فقط.

ذكرت الصحيفة أن لجوء فرنسا لإستخدام الأسحلة الكيماوية يؤكد على ضعف نظامها وإدارة الرئيس إيمانويل ماكرون.

جدير بالذكر أن المظاهرات مستمرة منذ خمسة أسابيع متتالية من العنق من قبل حركة تسمى "السترات الصفراء" اعتراضا على نظام حكم ماكرون.