السلطات التركية تصدر27 ألف تصريح عمل للسوريين في عامين

اللاجئين السوريين

وكالات:

صدقت السلطات التركية على تصريح عمل لـ27 ألف و930 سوريًا خلال الفترة الممتدة بين يناير 2016 وسبتمبر 2018.

أوضح نائب حزب الشعب الجمهوري، أونورصال أدي جوزال، أن هذه الحصيلة حصل عليها من مركز الاتصال التابع لرئاسة الجمهورية التركية حول وضع اللاجئين السوريين، كاشفًا عن الموافقة على منح 27

ألف و930 تصريح عمل لسوريين من بين 41 ألفًا و343 طلبًا.

ولفت إلى أن اسطنبول كانت أول مدينة من حيث إصدار تصاريح العمل، بعدد 7857 تصريحًا، ثم غازي عنتاب، ثم بورصا، ثم كهرمان مراش، ثم مرسين، ثم أنقرة، ثم

قونيا، ثم هطاي، ثم كوجالي، ثم أضنة.

وكان نصيب اللاجئين السوريين من تصاريح العمل في مدينة غازي عنتاب 3936 تصريحًا، وبورصا 3240 تصريحًا، وكهرمان مراش 2313، ومرسين 1617، وأنقرة 1002، وقونيا 945، وهطاي 900، وكوجالي 804، وأضنة 641، و5242 تصريحًا في المدن الأخرى.

يشار إلى أن التقارير الرسمية التركية تكشف وجود 3 ملايين و611 ألف سوري داخل تركيا، اعتبارًا من 6 ديسمبر الجاري.