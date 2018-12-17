بسبب تبرعها لوالدها بكليتها وقع الطلاق ورجل أعمال يتزوجها

وقفة بطولية قام بها أحد رجالات الأعمال السودانيين الذين يسعون حفاة لعمل الخير فحينما ألحت إحدى الزوجات بالتبرع لوالدها المريض بالفشل الكلوي بكليتها ومع رفض زوجها لها بعدم التبرع بكليتها لوالدها المريض .

إلا أن إصرار الزوجة جعل زوجها يختلف معها وقد حاول الأجاويد التدخل لصالح الزوجة التي لم تغمد لها عين حينما لمحت والدها يتألم بسبب الفشل الكلوي برغم إصرار زوجها بعدم التبرع له ومع ازدياد الاختلاف بين الزوج وزوجته أوقع الزوج الطلاق عليها بعدها قامت بالتبرع لوالدها وانفصل الزوج عن زوجته لهذا السبب .

والأيام تمر والشهور وفجأة ظهر رجل الأعمال علي أحمودي تقابة الضيوف رجل البر والإحسان وفور سماعه للخبر قام رجل الأعمال بعقد قرانه على الزوجة وبحسب صحيفة الدار ، أكمل مراسم الزواج نسبة للموقف البطولي للزوجة لتبرعها بكليتها لوالدها، فيما وجد هذا الزواج ردود أفعال واسعة في كل ولايات السودان لما قام به رجل الأعمال من عمل إنساني كبير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)