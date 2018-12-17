زوج يطالب بفحص (DNA) لإثبات طفلته

على إثر الدعوى الشرعية التي أقامتها الزوجة في مواجهة زوجها لنفقة إبنتها الوليدة قام الزوج بالرد على الدعوى بالمحكمة الشرعية ببحري أفاد في بلاغه أنه كان يؤمن سكنا لزوجته الحبلى.

إلا أنه فوجئ بإخلائها المنزل إلى أن علم أنها ارتحلت لمنزل يخص أقاربها ووضعت إبنة وأبدى موافقته على ما تصدره المحكمة الشرعية من نفقة لإبنته إلا أنه يطالب المحكمة بإجراء فحص (DNA) للإبنة الوليدة وذلك لإثبات نسبها إليه رغم علمه بأن الإبن للفراش .

ويتابع الزوج بحسب صحيفة الدار الإجراءات إلى حين اكتمال اجراءات النظر في الطلب المقدم من الزوج لإثبات نسب الطفلة الوليدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)