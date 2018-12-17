المريخ يترقب منافسه في دور الثمانية الكبار بالبطولة العربية

استضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي أمسية اليوم الحفل الكبير الذي ينظمه الاتحاد العربي لكرة القدم على شرف سحب قرعة دوري الثمانية الكبار من بطولة زايد للأندية العربية الأبطال .

وذلك بحضور مناديب الأندية المتأهلة لربع النهائي، والاتحاد العربي وعدد من الشخصيات الرياضية التي توجيه الدعوة لها من مختلف المدن العربية، وأكمل الإتحاد العربي كافة الترتيبات والاستعدادات لسحب القرعة التي يترقبها كل الرياضية بالدول المختلفة التي أعلنت صعودها الى مربع الكبار .

وستواصل قناة ابوظبي الرياضية الناقل الحصري لبطولة زايد للأندية العربية الأبطال، وستواصل تغطيتها الكبيرة والمتميزة للبطولة التي أصبحت جاذبة لكل الأندية وذلك عبر نقل على الهواء مباشرة وسيكون هناك استوديو تحليلي قبل انطلاقة القرعة بتواجد عدد من النجوم .

إضافة الى محطات عبر الهاتف مع الأندية التي تأهلت لمربع الثمانية الكبار، واعلن وبحسب صحيفة الصدى مجلس إدارة نادي المريخ الوفاقي تسمية السيد أحمد مختار عضو مجلس الإدارة ليكون مندوباً له في الحفل الكبير المنتظر أمسية اليوم وسحب القرعة الخاصة بنادي المريخ .

وكان احمد مختار قد وصل الى ابوظبي مساء امس ووجد استقبالاً جيداً من قبل ألاتحاد العربي وانضم مباشرة لمقر أقامته بأحد الفنادق المتميزة مع بقية مناديب الفرق، وسيعود مختار الى العاصمة الخرطوم يوم غد الثلاثاء .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)