التكت .. خيانة كبرى لعطبرة

يدين فريق الكرة الأول بنادي المريخ لمتوسط ميدانه محمد هاشم التكت بالفضل الكبير في الانتصار الذي حققه على الأمل عطبرة السبت في بطولة الدوري الممتاز ، بتسجيله للهدف وإسهامه في الثاني الذي دونه رمضان عجب ، هذا علاوة على المجهود الذي بذله اللاعب خلال المواجهة وعلى مدار الشوطين حتى لحظة خروجه في آخر دقيقة لمصلحة الشبل هاشم النضيف في آخر دقيقه للمباراة بحسب صحيفة قوون .
وتناسى التكت انتمائه لمدينة الحديد والنار ، ومارس خيانة عظمة لعطبرة بقهر بطلها الأمل أمام جماهيره العريضة .
مع العلم أن التكت ارتدى شعار الأمل قبل المجئ للمريخ الموسم الماضي .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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