جماهير الأفريقي تعتدي على البعثة الإدارية بقوارير المياه وتصيب السفير

أدانت البعثة الإدارية للهلال الاعتداء الذي تعرضت له البعثة من قبل جماهير الأفريقي التونسي ، بين شوطي المباراة ، حيث تم قذفهم بقوارير المياه المثلجة بشكل عشوائي ما أدى لإصابة سفير السودان بتونس حسن علي حسن ، وبعض أعضاء البعثة وقد استنكر المهندس محمد عبد اللطيف هارون رئيس البعثة ما حدث وأكد أنه أخطر مراقب المباراة البوركيني ديفد بما حدث ، مشيراً إلى أن المراقب شاهد الاعتداءات الجماهيرية بنفسه ووعد بتدوينها ورفعها في تقريره للاتحاد الأفريقي لكرة القدم .

وشن هارون هجوماً عنيفاً على حكم المباراة ووصفه بالظالم ، مبيناً أن الهلال تعرض لظلم فادح من قبل الحكم الجزائري مصطفى غربال باحتسابه لركلة جزاء من وحي خياله .. فيما أستنكر الدخيري فيصل الدخيري ممثل الإتحاد السوداني لكرة القدم بالبعثة ما حدث من جماهير الأفريقي تجاه البعثة ، معلناً تصعيدهم للأمر بعد إخطار الكاف عبر المراقب بجانب كتابة شكوى رسمية ضد نادي الأفريقي بسبب اعتداءات جماهيره الموثقة إعلامياً بحسب صحيفة قوون ، وأبان أن الفريق خسر بسبب انحياز الحكم لأصحاب الأرض .. إلى ذلك ندد العقيد حسن محمد صالح ، مدير العلاقات العامة بنادي الهلال بالاعتداءات وأخرى بقوارير المياه المثلجة أصابت سفير السودان بتونس حسن علي حسن ، وبعض أعضاء البعثة والجالية التي احتشدت لمؤازرة الفريق .

مشيراً إلى أن عناية الله أنقذت اللاعبين الذين غادروا الملعب بعد ساعة ونصف تحت حماية الشرطة .. وطالب الجنرال حسن محمد صالح ، من جماهير الهلال بالتأهب منذ الآن لمعركة الرد والكرامة بملعب الجوهرة الزرقاء يوم الأحد المقبل ، ومساندة الفريق حتى يحقق الفوز ويصعد لدوري المجموعات .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)