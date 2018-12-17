والدة الشهيد نعالوة: مُعتقلة لإني حكيت لابني دير بالك على حالك يما

الخليج 365 | فريق التحرير

نقلت هيئة شؤون الأسرى عن وفاء نعالوة والدة الشهيد أشرف نعالوة المعتقلة في سجن "الدامون" قولها إن الاحتلال يعتقلها لأنها قالت لابنها "دير بالك على حالك يمّا".

وحول تلقيها خبر استشهاد أشرف في مخيم عسكر الجديد بنابلس، ذكرت محامية هيئة شؤون الأسرى حنان الخطيب، أن حالة الحزن والصدمة التي تعيشها الأسيرة، كانت من أصعب وأقسى المشاهد التي مرت بها كمحامية زارت مئات المرات أسرى وأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت، "والدة الشهيد أشرف لم تنم في الليلة التي استشهد فيها، وكانت تشعر بالقلق الشديد وبحالة من الخوف والفزع على ابنها، وكأنها شعرت بما يحدث مع أشرف تلك الليلة" مضيفةً، أنها تلقت الخبر "كالصاعقة".

وخلال حديثها مع المحامية الخطيب، قالت وفاء، "روحوني من هون يا خالتي، بدي أشوف ابني وأسلم عليه، نفسي أشوفه، صارلي شهرين مشفتوش...ابني ما مات لسا عايش، طلعوني من هون نار مولعة بصدري، طب ليش قتلوه، قالولي بدك اياه شهيد ولا أسير، قلتلهم اقتلوني انا تقتلوش أشرف (..) ابني أشرف شجاع، راح ابني مين هسا موقف مع بناتي، لحالهم بعزوا حالهم، حابسيني أنا وأبوهم وأخوه والكل.. فش حدا بالدار... والدار بدهن يهدوها؟ خالتي هذا الدم اللي شفته بالتلفزيون مش دم ابني.. روحيني من شان الله بديأاشوف اشرف.."

وتتابع كلامها، "أنا كنت حاسة والله ما نمت من يومين، حاسة انهم راح يقتلوه هالمجرمين،، غدروه، كووا قلبي الله يكويهم، ابني عايش ابني بطل، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، أنا يا خالتي بهدلوني، قبل يومين كان عندي محكمة بمحكمة سالم، دفع وإهانات وتنكيل وكل هاد لأنو تهمتي إني حكيت لابني دير بالك على حالك يما حاطينلي إياها تهمة"

يذكر أن الاحتلال يواصل منذ أكثر من 40 يومًا اعتقال كل من والد ووالدة الشهيد أشرف نعالوة وشقيقه الأكبر وزوج شقيقته، وهدم صباح اليوم منزلهم في ضاحية شويكة قضاء مدينة طولكرم.