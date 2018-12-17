الجيش الإسرائيلي يهدم منزل فلسطيني قتل مستوطنين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 ديسمبر 2018 01:05 مساءً - اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، وشرع بهدم منزل شاب فلسطيني قتل في أكتوبر الماضي مستوطنين اثنين، قبل أن يقتله الجيش الإسرائيلي الخميس الماضي.

وأفاد مراسل “سكاي نيوز عربية” في رام الله، أن الجيش الإسرائيلي ضاحية الشويكة في المدينة، وباشر بهدم منزل أشرف نعالوة، منفذ عملية مستوطنة “بركان” في 7 أكتوبر الماضي.

وقتل الجيش الإسرائيلي نعالوة خلال عملية عسكرية في مخيم عسكر الجديد بمدينة نابلس في الضفة الغربية. وبحسب مصادر إسرائيلية فإن الهدم سيشمل أحد طوابق المنزل الذي يعود للمنفذ.

وتجمع في المكان عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين للتصدي لعملية الهدم، فيما أعلنت وزارة التربية الفلسطينية تعطيل الدراسة في طولكرم حفاظا على سلامة الطلاب.

المصدر رام الله – سكاي نيوز عربية