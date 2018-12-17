انفجار قرب “سكاي تي في”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 ديسمبر 2018 01:05 مساءً - انفجرت شحنة ناسفة قرب مبنى محطة تلفزيون “سكاي تي.في” في العاصمة اليونانية أثينا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، ما أدى إلى تحطم نوافذ ووقوع أضرار جسيمة بالمبنى. وقالت الشرطة إن شحنة ناسفة انفجرت قرب مبنى سكاي في الساعة 2.35 صباحا عقب اتصالات تحذير بوسائل الإعلام. وقالت المحطة عبر موقعها الإلكتروني إن النوافذ من الطابق الأول وحتى الطابق السادس تحطمت.

وأضافت أن “الأضرار المادية كبيرة في كل الطوابق تقريبا مع وجود أكبر أضرار بالطابقين الثالث والرابع حيث توجد مكاتب أصحاب المحطة”. وبث الصحفيون الذين يقدمون البرنامج الصباحي إرسالهم على الهواء خارج المحطة. وقال مراسل المحطة لشؤون الشرطة إن “تقديرات تشير إلى أن الشحنة كانت تحتوي على نحو خمسة كيلوغرامات من المواد المتفجرة ووضعت في زقاق ضيق قرب المبنى”. وتعدّ سكاي أحد أكبر محطات التلفزيون اليونانية وهي جزء من مجموعة إعلامية تضم محطة إذاعية ومرتبطة بصحيفة “كاثيميريني” اليونانية الضخمة.

المصدر وكالة سبوتنيك الروسية