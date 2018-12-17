الإرياني: ميليشيات الحوثي تحاول التملص من اتفاق السويد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 ديسمبر 2018 01:05 مساءً - قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تغريدة له عبر تويتر إن وفد #الانقلابيين في مفاوضات السويد، يسعون للتملص من الاتفاق قبل يومين من تنفيذه وجاءت هذه التصريحات بعد تغريدة لعضو وفد الحوثيين عبد الملك العجري، الذي قال فيها إن الاتفاق لا يتضمن تسليم الميناء أو خروج الحوثيين من الحديدة.

عضو وفد الانقلابيين في مفاوضات السويد، عبد الملك #العجري، نقل عنه أن الاتفاق لم يتضمن تسليم الميناء أو خروج #الحوثيين بل اقتصر على انسحاب القوات الشرعية المدعومة من التحالف من أطراف المدينة.

تصريحات تتنافى كليا مع تصريحات المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن #غريفثس، وموقف المنظمة الدولية.

الشرعية اعتبرت وعلى لسان وزير الإعلام، معمر #الإرياني، تصريحات الحوثيين بأنها انقلاب صريح على اتفاق السويد الذي لم يجف حبر توقيعه، مشدداً على أن الاتفاق نص على انسحاب الميليشيات من #الحديدة وموانئها الحديدة والصليف ورأس عيسى.

الخلافات الجديدة حول الاتفاق تأتي بالتزامن مع التحركات الدبلوماسية الخاصة بعملية السلام في #اليمن التي يبذلها المبعوث الأممي والتي يسعى من خلالها لإخراج الميليشيات ونشر قوات أممية في الحديدة، والتي أبدى رغبته بنشرها خلال منتصف الأسبوع الجاري.

المبعوث الأممي طالب الطرفين بالالتزام باتفاق الهدنة والانخراط في التطبيق الفوري لبنود اتفاق ستوكهولم الذي ذكرت مصادر متطابقة أن تنفيذه سيبدأ الثلاثاء.

المصدر: العربية.نت