“السترات الصفراء” تبطئ اقتصاد فرنسا وتضغط على الموازنة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 ديسمبر 2018 01:05 مساءً - قال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، إن #عجز_الميزانية سيتجاوز على الأرجح حد الـ3% من‭ ‬ إجمالي الناتج المحلي المتفق عليه في #الاتحاد_الأوروبي، متوقعاً أن يسجل نحو 3.2% العام المقبل.

ومن المتوقع أن تتجاوز #فرنسا ذلك الحد بعدما قدم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تنازلات لمحتجين مناهضين للحكومة في وقت سابق من ديسمبر، مما تسبب في عجز بالميزانية قدره عشرة مليارات يورو، ما يعادل 11.30 مليار دولار.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال مقابلة مع صحيفة ليزيكو.

وفي مسعى لتهدئة محتجي حركة #السترات_الصفراء، أعلن ماكرون زيادة الحد الأدنى للأجور وخفضاً ضريبياً لمعظم المتقاعدين.

وقبل إعلانه، كانت التوقعات تشير إلى عجز في الميزانية بنسبة 2.8% في 2019.

المصدر: باريس – رويترز