كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والد "ميجان ماركل" يشكو لملكة بريطانيا عدم التواصل مع ابنته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشد والد دوقة ساسيكس "ميجان ماركل"، ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، اليوم الإثنين بالتدخل لإنهاء عزلته عن ابنته زوجة الأمير هاري، ودوق ساسيكس.

وتزوجت الممثلة الأمريكية السابقة ماركل، من الأمير هاري، حفيد الملكة والسادس في الترتيب إلى العرش البريطاني، في حفل تألق في قلعة وندسور في مايو الماضى.



لكن التأييد الفوري لحفل الزفاف قد طغى عليه والدها توماس، مدير الإضاءة السابق لصانعي التلفزيون الأمريكي والبرامج المسرحية الهزلية الذي انسحب قبل أيام من خضوعه لعملية جراحية في القلب.

ووفقاً لوكالة رويترز، قال توماس ماركل، إنه لم يكن على اتصال ببنته منذ شهور، وأن الرسائل النصية المتكررة لها لم تتم الإجابة عليها.



وعندما سُئل توماس، عن الرسالة التي أرسلها إلى الملكة إليزابيث، البالغة من العمر 92 عاماً، قال: "سأقدر أي شيء يمكن أن تفعله وأعتقد أنها ستحتاج إلى حل المشاكل العائلية".

وأضاف ماركل: "جميع العائلات، سواء كانت ملكية أو غير ذلك، متساوون، ويجب أن يكونوا جميعًا سويةً في أيام العطلات".

وكشف ماركل أن ابنته ميجان، 37 عاماً، لم ترسل له بطاقة تهنئة بعيد الميلاد، لكنه كان يأمل في أن يتمكنوا من بناء علاقاتهم في وقت ما.

وحث ميجان، قائلاً "رجاء التواصل معي"، وقال: "أحب ابنتي كثيراً، وعليها أن تعرف ذلك، أرسلى لي نصًا فقط".

وتابع "كل ما يمكنني قوله هو أنني هنا أعرفها وقد اتصلت بها وأريدها أن تعود إليّ، أنا أحبها كثيراً جداً، لا يمكن لهذا أن يستمر إلى الأبد."

وينتظر هاري، 34 عاماً، وزوجته ميجان أول طفل لهما في ربيع عام 2019.

وقال ماركل: "آمل بالتأكيد أن كل شيء يسير على ما يرام وينجبان طفلًا جميلاً، وسأرى ميجان الصغيرة أو هاري الصغير- سيكون ذلك رائعاً للغاية وأتطلع إلى حدوث ذلك، أعتقد أنها ستكون أم كبيرة".

ورفض توماس ماركل التقارير التي تفيد بأن ميجان قد تكون وقحة في بعض الأحيان، وقال إنها مهذبة للغاية كما كانت في مراحل هوليوود.