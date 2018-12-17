كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يسيطر على مواقع مطلة على الخط مع السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات الجيش اليمني بالمحور الشمالي في محافظة الجوف من السيطرة على مواقع جديدة مطلة على الخط الدولي الرابط بين اليمن والسعودية.

وقالت مصادر عسكرية مطلعة في المحور الشمالي الذي يقوده العميد هيكل حنتف، إن قوات الجيش اليمني قامت، أمس الأحد، بعملية عسكرية استطاعت فيها تحرير ما تبقى من السلسلة الجبلية للقذاميل بين محافظتي #صعدة والجوف.

وأضاف المصدر أن السيطرة على القذاميل تمكن قوات الجيش اليمني من تأمين الخط الدولي الذي يربط منفذ البقع الحدودي مع منطقة اليتمه بمحافظة الجوف.

وأكد المصدر أنه قُتل ما لا يقل عن ثمانية عناصر من الميليشيات الحوثية خلال المعارك التي تلقت فيها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد والعسكري.