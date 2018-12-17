كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: اعتصام شمالي بغداد بسبب سوء الخدمات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتصم المئات من سكان منطقة بوب الشام، شمالي بغداد، أمس الأحد، احتجاجا على "سوء الخدمات" في منطقتهم وعدم تجاوب المسؤولين الحكوميين مع مطالبهم.

وقال مراسل RT إن: "المتظاهرين نصبوا خيمهم منذ ليلة أمس، ونصبوا خيما أخرى صباح اليوم، ليعلنوا عن اعتصامهم بشكل رسمي"، مبينا أن "الطريق الرابط بين بغداد ومحافظة كركوك أغلق بسبب الاعتصام".

ونقل مراسلنا عن معتصمين قولهم: "لن نغادر الاعتصام ما لم يأت مسؤول حكومي يأخذ مطالبنا ويحدد سقفا زمنيا لتنفيذها، وعكس ذلك، فإننا سنبقى نعتصم ولن نفك اعتصامنا".