كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سنغافورة تجيز لطبيب مثلى بتبنى ابن بيولوجى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجازت المحكمة العليا في سنغافورة لطبيب مثلي الجنس بتبني ابنه البيولوجي يوم الاثنين، وهو حكم تاريخي في المدينة المحافظة التي تأتي بعد عام تقريبا من رفض طلبه الأول.

ووفقاً لوكالة روتيرز، أنّ القرار عكس قرار 2017 الذي قالت فيه المحكمة إن الرجل لا يمكنه تبني الطفل، لأنه ولد بحمل بديل في الولايات المتحدة بإخصاب في المختبر، وهو إجراء غير متاح للأزواج غير المتزوجين في سنغافورة.

ويأتي هذا الرأي في سياق الدافع الشعبي لإعادة النظر في قانون حقبة الاستعمار في سنغافورة والذي ينص على أن الجنس بالتراضي بين الرجال يحمل عقوبة قصوى بالسجن لمدة عامين، بعد إلغاء قانون مماثل في الهند الشرقية..

ودفع الرجل، الذي يظل فى علاقة شاذة مع شريكه، 200000 دولار أميركي للمرأة لتعليم طفلها من خلال التلقيح الصناعي في الولايات المتحدة بعد أن علمت أنه من غير المحتمل أن تعتمد في سنغافورة لمثلي الجنس.