كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة الإيطالية توافق على أرقام الميزانية لتجنب الصدام مع بروكسل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت الحكومة الائتلافية في إيطاليا، اليوم الإثنين، على "أرقام ومحتويات" من الميزانية التى ستقترحها على بروكسل في محاولة لتجنب اتخاذ إجراءات تأديبية بشأن خطط لرفع العجز في الإنفاق العام المقبل، وفقاً لمتحدثة بإسم الائتلاف الحاكم.

ورفضت المفوضية الأوروبية، الميزانية الإيطالية في أكتوبر، معتبرة أنها لن تساعد فى تقليص الديون الهائلة للبلاد، وأعلنت أنها تمثل خرقاً صارخاً للقواعد المالية للاتحاد الأوروبي.

ووفقاً لوكالة رويترز، قدمت روما الخطة المعدلة الأسبوع الماضي بعجز أقل.لكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي مع بروكسل، وجلست الحكومة مساء الأحد في اجتماع ماراثوني للتوصل إلى تفاصيل تسوية محتملة.

وقال ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة بعد الاجتماع "توصلنا إلى اتفاق بشأن إجراء تخفيضات مالية أخرى، ومن المحتمل أن يحظى بتقدير الاتحاد الأوروبي".

وبدأ الوقت ينفد لوضع اللمسات الأخيرة على قانون الموازنة لعام 2019، والذي يجب تمريره بحلول نهاية العام، وانتهت قمة الحكومة بعد أكثر من أربع ساعات ولم يتم تقديم سوى القليل من التفاصيل.