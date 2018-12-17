كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مناشدة إنسانية أممية لجمع 350 مليون دولار للفلسطينيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، مناشدة لجمع 350 مليون دولار لتوفير إمدادات الإغاثة الإنسانية للفلسطينيين العام المقبل، قائلتين إنهما بحاجة لأكثر من هذا المبلغ، لكن كان عليهما التزام الواقعية في مواجهة تمويل "منخفض على نحو قياسي".

وحددت "خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019" 203 مشاريع ستنفذها 88 جماعة مختلفة، منها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

وذكر جيمي مكغولدريك، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، أن الخطة تعطي أولوية لما يصل إلى 1.4 مليون فلسطيني معظمهم في حاجة إلى الطعام والرعاية الصحية والمياه ووسائل الصحة العامة.

وقال في بيان مشترك صدر اليوم قبيل إطلاق المناشدة في رام الله: "الأطراف الإنسانية تواجه تحديات لم يسبق لها مثيل، بما في ذلك تمويل منخفض قياسي وزيادة في الهجمات لنزع الشرعية عن العمل الإنساني".

وأضاف أنه على الرغم من أن "ثمة حاجة لقدر أكبر كثيرا من المساعدة فإن الخطة تعكس ما يمكن أن ننجزه واقعيا في هذا السياق المقيد للغاية".

وكانت الولايات المتحدة قلصت على مدار العام الماضي تمويلها للفلسطينيين، بما في ذلك لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التي تقدم الخدمات لخمسة ملايين لاجئ.

وتعهدت بتقديم 365 مليون دولار للوكالة عام 2018، لكنها دفعت فقط شريحة أولى قدرها 60 مليونا قبل أن تعلن في أغسطس أنها ستوقف مزيدا من التبرعات.

واعتبرت الخطوة إلى حد بعيد وسيلة للضغط على القيادة الفلسطينية للدخول في مفاوضات سلام مع إسرائيل.

وسيذهب نحو 77% من الأموال التي تسعى خطة 2019 لجمعها إلى غزة، لأن القطاع الساحلي المكتظ بالسكان يواجه "وضعا إنسانيا مزريا".

وقال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني إبراهيم الشاعر في بيان، إن "السياق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة لا يزال يشهد تدهورا بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في وقت نعاني فيه من شُح الموارد ونقص الأموال بسبب تسييس المساعدات الإنسانية".