كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الاستخبارات الألمانية": الإخوان أخطر من داعش والقاعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتبر جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني وسلطات الأمن جماعة الإخوان أخطر من داعش والقاعدة على الحياة الديمقراطية في البلاد، وفق تقرير لموقع فوكوس أونلاين.

وينتاب السلطات قلق من تأثير كبير للإخوان على المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، والممثل الرئيسي للجماعة في البلاد، الجمعية الإسلامية، رغم نفيها أي ارتباط بالإخوان.

وتتزامن هذه التحذيرات مع الإقبال على منظمات أو مساجد مقربة من الإخوان، خاصة في ولاية شمال الراين فيستفاليا.

من جهته، بيّن رئيس جهاز الاستخبارات في الولاية، بوركهارد فرايير، أن الجمعية الإسلامية والمنظمات الناشطة في البلاد تنشد - رغم نفيها ذلك - إقامة ما يسمى "دولة إسلامية" في ألمانيا.

كما كشف فرايير أن الجمعيات المقربة من الإخوان تستقطب بشكل متزايد لاجئين من بلدان عربية، لتجنيدهم من أجل أهدافها.

وإلى جانب شمال الراين وولاية بافاريا، تتوسع الشبكة شرق ألمانيا. ويفيد جهاز الاستخبارات الألماني بأن فروع الإخوان تتضمن برنامجاً مدرسياً وتكويناً شاملاً.