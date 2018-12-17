كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف يتحدث عن الحرب المحتملة بين روسيا وأكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، أن روسيا لن تحارب أوكرانيا.

وقال لافروف في مقابلة مع إذاعة "كومسولولسكايا برافدا": "نحن لن نحارب أوكرانيا، أعدكم بذلك".

وأشار الوزير الروسي، إلى إن الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو يجهز لاستفزاز في نهاية شهر ديسمبر عند الحدود الروسية.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن تصرفات البحرية الأوكرانية في مضيق كيرتش كانت خطرة للغاية وشكلت تهديدا على حركة الملاحة وعلى المدنيين.

وأضاف لافروف، إن المستندات التي تمت مصادرتها من سفن البحرية الأوكرانية تكشف أن هدف هذا الاستفزاز كان إثارة فضيحة.

وتجدر الإشارة إلى أن السفن الأوكرانية "بريديانسك" و"نيكوبول" و"ياني كابو" كان قد خالفت المادتين 19 و21 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وانتهكت الحدود الروسية فجر اليوم. وقد دخلت السفن المياه الروسية المغلقة مؤقتا وقامت بمناورات خطيرة بضع ساعات ولم تستجب لمطالب الزوارق والسفن الروسية.