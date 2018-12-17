كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزراء بريطانيون يستبعدون عقد استفتاء ثان حول "البريكست" لتجنب الغموض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الأعمال البريطاني، جريج كلارك، إن إجراء استفتاء ثان حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" سيزيد من حالة الغموض فى البلاد، مشيراً إلى أنّه يفضل أن يدعم البرلمان الاتفاق الذى أبرمته ماى مع الاتحاد الأوروبى بشأن خروج بريطانيا من التكتل.



وينضم كلارك الذي أدلى بهذه التصريحات على إذاعة "بي بي سي" اليوم الاثنين، إلى ممثلي الحكومة البريطانية الآخرين الذين أعربوا عن رفضهم لفكرة إجراء مشاورات ثانية الأسبوع الجارى.



ورداً على سؤال حول ما اذا كانت الحكومة مستعدة للتصويت، قال وزير التعليم البريطاني داميان هيندز، لشبكة "سكاي نيوز" يوم الأحد "كلا، الاستفتاء الثاني سيكون عاملا مثيرا للانقسام، لقد حصلنا على تصويت الشعب، وكان لدينا استفتاء، والآن علينا الاستمرار في تنفيذه. "

وقال وزير التجارة وليام فوكس، أيضا إن إجراء تصويت ثان "من شأنه أن يديم" الانقسامات العميقة في المملكة المتحدة، مضيفا أن رئيس الوزراء يحاول الحصول على الضمانات اللازمة لإقناع البرلمان بدعم اتفاقه، وأضاف أن هذه العملية ستأخذ بعض الوقت.

وأجلت "ماى" تصويت برلماني الأسبوع الماضي على اتفاقه بمغادرة الاتحاد الأوروبي كان في طريقه إلى هزيمة ثقيلة، وحاولت الحصول على "ضمانات" من الكتلة في محاولة لبيعها بشكل أفضل لنواب أوروبا.

وقالت بروكسل، إنها مستعدة للمساعدة، لكنها حذرت من أنها لا تستطيع إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية.