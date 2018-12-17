العثماني: الـPJD بدأ يتعافى وتجاوزنا مشاكل ما بعد مرحلة “البلوكاج”

قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن “الحوار الوطني قام بدوره قبل أن ينتهي”، وذلك في كلمته الختامية للندوات المركزية الأربع، مساء أمس الأحد.

واعتبر العثماني أن “الحزب بدأ يتعافى على عدة مستويات، منها الفكري، والتنظيمي، والعلاقات بين أعضائه”.

وأضاف المتحدث نفسه “تجاوزنا جزءا كبيرا من الاشكالات، التي وقعت في المرحلة، التي تلت ما سمي بالبلوكاج”.

وكان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية قد اعتبر في افتتاح ندوة الحوار الوطني، أول أمس السبت، في مراكش، أن العافية التنظيمية هي نقطة قوة الـPJD.

وقال العثماني: “جلسات الحوار الداخلي برهنت على العافية التنظيمية، والداخلية للحزب، مهما قال القائلون، وشوش المشوشون، وشكك المشككون”.

وأشاد العثماني بـ”وعي، ويقظة، ومسؤولية أعضاء الحزب”، وشدد على أن “العافية التنظيمية هي نقطة قوة، والجميع مطالب بالمحافظة عليها”.