بدا خوان كارلوس غاريدو، مدرب فريق الرجاء الرياضي، راضيا عن النتيحة التي قدمتها مجموعة في مبارتها الأولى بالنسخة الجديدة لكاس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أمام سييركل مبيني الغابوني.
وأوضح غاريدو، مساء أمس الأحد، على هامش لقاءه الإعلامي الذي تلا مباراة فريقه القارية: ” الفوز بخماسية هنا بالمغرب أمر مفيد لنا، سنرحل للغابون من أجل تأكيد النتيجة الإيجابية، ودون أعذار”.
المتحدث ذاته، شدد بأن لقاء الإياب لن يكون بالسهل، بالنظر إلى رغبة الخصم في تعويض الهزيمة الثقيلة، لكن كثيبته ستخوض المواجهة وكلها عزيمة للدفاع عن لقبها القاري.
تجدر الإشارة، إلى أن المغرب ممثل بالثلاثي الرجاء، ونهضة بركان، ثم حسنية أكادير، بكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والوداد وإتحاد طنجة، بعصبة الأبطال الإفريقية.
شكرا لقرائتكم خبر عن غاريدو منتشي بخماسية الرجاء بكأس”الكاف” وهذا ماقاله عن لقاء الإياب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .