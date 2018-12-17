غاريدو منتشي بخماسية الرجاء بكأس”الكاف” وهذا ماقاله عن لقاء الإياب

بدا خوان كارلوس غاريدو، مدرب فريق الرجاء الرياضي، راضيا عن النتيحة التي قدمتها مجموعة في مبارتها الأولى بالنسخة الجديدة لكاس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أمام سييركل مبيني الغابوني.

وأوضح غاريدو، مساء أمس الأحد، على هامش لقاءه الإعلامي الذي تلا مباراة فريقه القارية: ” الفوز بخماسية هنا بالمغرب أمر مفيد لنا، سنرحل للغابون من أجل تأكيد النتيجة الإيجابية، ودون أعذار”.

المتحدث ذاته، شدد بأن لقاء الإياب لن يكون بالسهل، بالنظر إلى رغبة الخصم في تعويض الهزيمة الثقيلة، لكن كثيبته ستخوض المواجهة وكلها عزيمة للدفاع عن لقبها القاري.

تجدر الإشارة، إلى أن المغرب ممثل بالثلاثي الرجاء، ونهضة بركان، ثم حسنية أكادير، بكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والوداد وإتحاد طنجة، بعصبة الأبطال الإفريقية.