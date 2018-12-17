كان2019..مصر تحشد دعما مغاربيا قبل تقديم ملفه واستنفار ب”الكاف”

بدأ العد العكسي لاختيار البلد المستضيف لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد أن تقدم الثنائي المصري والجنوب الإفريقي خلال ال 48 ساعة الاخيرة بملفيهما لتعويض الكاميرون، واستقبال البطولة الكروية الأبرز بالقارة خلال سنة 2019.

تقارير إعلامية مصرية سلطت الضوء على ملف بلدها لاحتضان كأس الأمم الإفريقية، مؤكدة بأن الاتحاد المصري للعبة والوزارة المعنية بشؤون الرياضة تواصلت مع نظرائها المغاربيين قبل تقديم ملف الترشح للجهاز القري.

وأضافت المصادر ذاتها، بأن الاتحادات تفاعلت إيجابا مع رغبة مصر في تعويض الكاميرون، خصوصا بعد إعلان المغرب عن عدم نيته في الترشح لتنظيم النسخة32، لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وسيساعد مكتب الدراسات الدولي “رولان بيرجي”، الاتحاد القاري، على القيام بتقييم شامل للملفين المعروضين، وذلك من أجل اختيار البلد الذي سيستضيف هذه التظاهرة، في التاسع من شهر يناير القادم، خلال اجتماع في العاصمة السينيغالية.

هذا ووضعت الحكومة المصرية، ضمانات بالحضور الجماهيري لكل المباريات التي ستقام في الملاعب الستة المرشحة، وهي: ملعب السلام، الدفاع الجوى، الكلية الحربية، المتواجد في القاهرة، ثم ملعب الإسماعيلية، ملعب الجيش ببرج العرب، ملعب الجيش بالسويس، المتواجدة في الإسكندرية.

يشار إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يعيش على إقاع استنفار كبير تأهبا لزيارة ميدانية للبلدين، وتقييم الملفين بشكل دقيق قبل الكشف يوم 9 يناير على البلد المستضيف للكان.