غارات أميركية تقتل 62 شخصا في الصومال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل 62 شخصا جراء غارات نفذها سلاح الجو الأميركي على مدة مواقع في الصومال، وذكر الجيش الأميركي، اليوم الإثنين، أنه تم تنفيذ ست ضربات جوية يومي السبت والأحد في محيط منطقة جندرشي بإقليم بنادر.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) إن أربع ضربات نفذت، يوم السبت، أسفرت عن مقتل 34 مسلحا، فيما نفذت ضربتان، أمس الأحد، سقط خلالهما 28 قتيلا.

وأضافت أفريكوم في بيان: "نفذت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) وشركاؤنا الصوماليون تلك الضربات الجوية لمنع المسلحين من استغلال المناطق النائية كملاذ آمن للتآمر وتوجيه الأوامر والتجنيد والإيعاز بشن هجمات مستقبلية".

وقال البيان إن الضربات الجوية كانت من بين أشرس الضربات هذا العام ولم تسفر عن مقتل أي مدنيين. وتابع: "تقييمنا الآن هو أن هذه الضربات لم تسفر عن إصابة أو مقتل أي مدنيين.

وتنفذ الولايات المتحدة ضربات جوية بشكل منتظم في الصومال دعما للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة التي تقاتل حركة الشباب منذ سنوات.