فشلت العوائق الجغرافية أن تفصل بين الشعبين.. البحرين شقيقة المملكة الصغرى ورأس الحربة في مواجهة أطماع إيران

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:13 مساءً, 17 ديسمبر 2018 م

المناطق - إسلام داوود

فرقت بينهما الطبيعة الجغرافية فوحدتهم الشعوب والقيادات، وتترجم ذلك في جسر يشق البحر ويربط البلدين، استكمالا لتلك الوحدة.

إنهما المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، اللتان قررتا أن تكون العلاقة بينهما ليست اتفاق سياسي واقتصادي فقط وإنما أخوة تمثل فيها السعودية الشقيقة الكبرى والبحرين الشقيقة الصغرى.

وفي اليوم الوطني للشقيقة الصغرى، تقدم الشقيقة الكبرى قيادة وحكومة وشعبا، التهاني متمنين دوام العز والنعم على البحرين وشعبه.

وتجمع البحرين والسعودية علاقة قديمة وخاصة، ويعود الترابط إلى علاقة النسب والمصاهرة التي تجمع بين الشعبين ويمكن بسهولة ملاحظة تشعب العوائل السعودية في البحرين وبالعكس.

كما أن الترابط القبلي موجود منذ قديم الزمان، وكثير من المواطنين البحرينيين مقيمون بالسعودية، والعكس صحيح، وهناك أعداد كبيرة من طلبة البحرين يدرسون في جامعات سعودية، وطلبة سعوديون مسجلون في جامعات بحرينية.

على الصعيد السياسي تتبنى البلدان رؤية موحدة تجاه القضايا الإقليمية والدولية فضلاً عن التعاون في مجالات العمل مواجهة الأطماع الإيرانية والتحديات الفكرية المتطرفة، فضلاً عن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب، من خلال تشكيل لجنة عليا، لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

وتشترك البلدان في المطالبة باحترام المواثيق الدولية، وقواعد حسن الجوار، وسيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية ضرورة لا غنى عنها لإحلال الأمن والسلم الدوليين، مما أكسبهما سمعة طيبة في المحافل الإقليمية والدولية، ويتبنى البلدان رؤية موحدة ودبلوماسية منسجمة ومتوافقة تجاه المواقف من القضايا الإقليمية والدولية.

وقد سجل التاريخ في مارس 2011، وقفة سعودية خالدة مع البحرين في مواجهة مخططات الفتنة التي أرادت السوء للمملكة، حينما، بدأت طلائع قوات “درع الجزيرة” المشتركة، بمشاركة القوات السعودية، بالوصول إلى مملكة البحرين نظراً لما شهدته من أحداث مؤسفة تزعزع الأمن وتروع الآمنين من المواطنين والمقيمين، وانطلاقاً من مبدأ وحدة المصير وترابط أمن دول مجلس التعاون فيما أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وبينهم السعودية وقوفهم بقوة إلى جانب البحرين، كما أطلقوا صندوقاً تنموياً للبحرين بقيمة 10 مليارات دولار.

وفي الشق الاقتصادي، تعد السعودية الشريك الأول للبحرين اقتصادياً، كما أن السعودية تعد الأولى عربياً من حيث التدفقات والاستثمارات المباشرة في البحرين، فيما تشير تقارير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد شهد نمواً بنسبة 51 % خلال 8 سنوات، ما بين 3 إلى 10 مليارات دولار.