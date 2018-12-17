شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن البشير بدمشق في أول زيارة لرئيس عربي منذ بدء أزمة سوريا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:03 مساءً, 17 ديسمبر 2018 م المناطق_الرياض قام الرئيس السوداني، عمر البشير، بعد ظهر الأحد، بزيارة مفاجئة لدمشق حيث التقى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وأجرى معه محادثات تناولت تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة.

شكرا لقرائتكم خبر عن البشير بدمشق في أول زيارة لرئيس عربي منذ بدء أزمة سوريا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المناطق الإلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المناطق الإلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .