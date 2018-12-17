مراسم استقبال رسمية للسيسي بالقصر الرئاسي في فيينا

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:١٤ م
السيسي في النمسا
أقيمت بقصر هوفبورج الرئاسي بالعاصمة النمساوية "فيينا"، صباح اليوم الإثنين، مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، وعزفت الموسيقى العسكرية، السلامين الوطنيين المصري والنمساوي، واستعرض الرئيسان حرس الشرف، واحتشد عدد كبير من أفراد الجالية المصرية بالنمسا، في محيط القصر الرئاسي بفيينا، للترحيب بالرئيس حاملين العلم المصري، مرددين شعار "تحيا مصر"، ومن المقرر أن يعقد الزعيمان محادثات اليوم تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، إلى العاصمة النمساوية فيينا في زيارة رسمية تستغرق 4 أيام، للمشاركة في أعمال المنتدى رفيع المستوى بين إفريقيا وأوروبا لتعزير الشراكة بينهما، حيث تأتي مشاركة الرئيس في المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبية لدعوة المستشار النمساوي
وذكر راضي، أن الأمر يأتي في ضوء رئاسة مصر المقبلة للاتحاد الإفريقي خلال عام 2019، إذ أنه من المقرر أن تتناول كلمة الرئيس خلال المنتدى رؤية مصر نحو دفع وتعزيز جهود التنمية في إفريقيا. (التفاصيل)
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