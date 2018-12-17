انت الان تتابع محمد عبده في سهرة طربية مع جمهوره بالكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٠٠ م

محمد عبده

أحيا الفنان محمد عبده حفلا في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويت مع جمهوره، وقدّر عدده بـ1800 شخص، الذين اندمجوا مع صوته وعزفه على العود.. عبده حضر إلى الكويت مع حفيده، وكان في استقبالهما سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة «روتانا للصوتيات والمرئيات»، الذي قال في تصريحات صحفية لاحقة: «شهادتي مجروحة بمحمد عبده، فهو عدا كونه فنان العرب، أعتبره بالنسبة لي أكثر من أخ، وهو على رأس قائمة نجوم روتانا، لأنه وبشهادة الجميع مشوار من الحب والتقدير والاحترام والنجاح، وحفله في الكويت يحمل عنوان "جلسة طرب فنان العرب"، وأردنا أن يأتي متميزا».

وتابع: «الليلة تكللت بالنجاح الكبير وهذا لسان حال الجميع، ونعد الجمهور الكويتي والخليجي والعربي بالمزيد، كما في حفلات "مهرجان فبراير الكويت 2019" القادمة، والتي سنعلن عنها لاحقا». يذكر أن محمد عبده قد قدّم 20 أغنية، تم توزيعها موسيقيا بما يتناسب مع مكان الحفل، وانقسم البرنامج الغنائي إلى