400 مليون يورو حجم تجارة.. مصر تحتضن 600شركة نمساوية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - العلاقات المصرية - النمساوية تقف على أرض صلبة حيث تمتد جذورھا لعقود طويلة من الشراكات الناجحة في جميع المجالات المھمة، سواء سياسية، أو اقتصادية، أو ثقافية.

يبدأ اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة إلى النمسا، من المنتظر أن يلتقي خلالها الرئيس النمساوي "الكسندر فان دير بلين"، ثم يجتمع السيسي مع مستشار النمسا "سباستيان كورتز"، في مقر المستشارة، حيث سيشهد الزعيمان توقيع عدد من مذكرات واتفاقيات التعاون بين مصر والنمسا، كذلك سيلتقي الرئيس السيسي رئيس البرلمان النمساوي لبحث تعزيز العلاقات بين الشعبين. وتعد زيارة السيسي إلى النمسا، أول زيارة لرئيس مصري منذ (11) عاما، وتستغرق الزيارة أربعة أيام، ومن المنتظر أن يختتم الرئيس السيسي زيارته بـلقاء مع مسئولي نحو 13 من كبرى الشركات النمساوية.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والنمسا نحو 400 مليون يورو سنويا، ويعمل ما يقرب من 600 شركة نمساوية في السوق المصرية في قطاعات استثماريـــة متنوعة هي (الصناعات الكيماوية– النقل- صناعات هندسية- مواد البناء- صناعة الأغذية- العقاقير الطبية والكهرباء). العلاقات الاقتصادية بين مصر والنمسا قبل

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والنمسا نحو 400 مليون يورو سنويا، ويعمل ما يقرب من 600 شركة نمساوية في السوق المصرية في قطاعات استثماريـــة متنوعة هي (الصناعات الكيماوية– النقل- صناعات هندسية- مواد البناء- صناعة الأغذية- العقاقير الطبية والكهرباء). العلاقات الاقتصادية بين مصر والنمسا قبل نحو 22 عامًا تم توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي والصناعي والفني والتكنولوجي بين البلدين في القاهرة، في الثاني عشر من سبتمبر عام 1996، وتم تأسيس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني. وفي نوفمبر عام 2006 تم تأسيس مجلس رجال الأعمال المصرى النمساوى، وذلك من أجل تنشيط علاقات التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وقد تم عقد أربع دورات للمجلس بالتبادل بين مصر والنمسا كان آخرها في الفترة في منتصف مارس 2009 بالقاهرة. اقرأ أيضا: السيسي يهنئ الجالية المصرية في النمسا بحلول شهر رمضان السياحة النمساوية لمصر السياحة النمساوية لمصر فازت النمسا بمشروع التوأمة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال السياحة والذي تم توقيعه في مصر في فبراير 2007، ويهدف إلى تطوير آليات تنشيط السياحة. وتعد مصر ضمن أهم ست وجهات سياحية يقصدها السائحون النمساويون في الخارج، حيث تزايد عددهم في السنوات الأخيرة، كما يتولى الجانب النمساوي تدريب سائقي الحافلات السياحية لضمان تمتعهم بالكفاءة والمهنية التي توفر الأمان للراكبين لتقليل حوادث تلك الحافلات وذلك في إطار مشروع إنشاء مركز تدريب تابع لوزارة السياحة، حيث فاز به نادي السيارات النمساوي في يونيو 2009. مصر تنجح في استعادة تمثال فرعوني من النمسا الاتفاقيات الثنائية بين البلدين الاتفاقيات الثنائية بين البلدين - اتفاق بين حكومتي مصر والنمسا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، تم توقيعه في فيينا بتاريخ 16/10/ 1962، وجار التفاوض بين البلدين لعقد اتفاق جديد يتماشى والمستجدات الحالية. - بروتوكول التعاون الزراعي تم توقيعه بالقاهرة بتاريخ 31/1/1981 وهو اتفاق بين حكومتي مصر والنمسا بشأن التعاون السياحي، تم توقيعه في مدينة جراتس النمساوية بتاريخ 11/11/ 1983 اتفاق بين حكومتي مصر والنمسا بشأن التعاون الاقتصادي والفني والصناعي والتكنولوجي، وتأسيس لجنة مشتركة تجتمع بصفة دورية بين البلدين، وقد وقع هذا الاتفاق بالقاهرة عام 1999. - اتفاق بين حكومتي مصر والنمسا بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، تم توقيعه بالقاهرة بتاريخ 12/4/2001. - بروتوكول التعاون الذى وقعته وزارة الإنتاج الحربى مع معهد تكنولوجيا الصناعات الحرفية TGM فى مجال التدريب الفنى ونقل تكنولوجيا الصناعة فى مايو 2004، لبحث إمكانية نقل تجربة النمسا فى نظام جامعات العلوم التطبيقية إلى مصر. - اتفاق بين وزاراتى النقل فى البلدين بشأن التعاون فى مجال السكك الحديدية تم توقيعه فى القاهرة فى 25/3/2005. اتفاق بين الغرفة الاقتصادية النمساوية وجمعية الصداقة المصرية النمساوية بتأسيس مجلس رجال الأعمال المصرى النمساوى تم توقيعه فى القاهرة فى 14/11/2006. - بروتوكول تعاون بين مكتبة النمسا القومية والهيئة العامة لدار الكتاب والوثائق القومية فى فبراير 2007. - اتفاق إطارى بشأن تقديم النمسا قرضا ميسرا قيمته 50 مليون يورو لتمويل واردات من النمسا لمشروعات التنمية فى مصر تم توقيعه فى أكتوبر 2007. - مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون فى مجال النقل البحرى والسكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي أكتوبر 2007. - خطاب نوايا بشأن إعداد مذكرة تفاهم للتعاون التكنولوجي في مجال الرعاية الصحية أكتوبر 2007.

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