انت الان تتابع زوجة «المشنوق»:لقيت جثته وأنا رايحة أحط أكل للكتاكيت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:تهامى البندارى ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٥٠ ص

تواصل نيابة عين شمس تحقيقاتها في واقعة العثور على شاب مشنوقا داخل شقته، في ظروف غامضة، واستمعت النيابة لأقوال زوجة المجني عليه وشقيقه ووالده، وانتقلت لمناظرة الجثة وأمرت بنقله لمشرحة زينهم لتشريحه لبيان وتحديد أسباب الوفاة، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، التي أثارت خوف وذعر جيران الشاب في شارع عبد الحليم محمود الملاصق لحى عين شمس، ترك الشاب الثلاثيني حياته غير آسف عليها، مقررا الرحيل فى ظروف غامضة إلى مثواه الأخير محتفظا لنفسه بالسبب.

قالت الزوجة، آلاء.ي"، صاحبة الخمسة والعشرين عاما، خلال تحقيقات النيابة إنها عادت من بيت والدها يوم الحادث، لوضع الطعام للكتاكيت التي تقوم على تربيتها داخل شقتها، فوجدت زوجها معلقا من رقبته بحبل غسيل في نجفة الصالة، فهرولت مسرعة إلى أسفل المنزل، وسط حالة حزن تام وصدمة سيطرت عليها. أضافت الزوجة أن «عمرو»

قالت الزوجة، آلاء.ي"، صاحبة الخمسة والعشرين عاما، خلال تحقيقات النيابة إنها عادت من بيت والدها يوم الحادث، لوضع الطعام للكتاكيت التي تقوم على تربيتها داخل شقتها، فوجدت زوجها معلقا من رقبته بحبل غسيل في نجفة الصالة، فهرولت مسرعة إلى أسفل المنزل، وسط حالة حزن تام وصدمة سيطرت عليها.

أضافت الزوجة أن «عمرو» لم يكن يتعاطى أى عقاقير مخدرة، وكان يعاملها معاملة حسنة، لافتة إلى أنه يعمل سائقا على سيارة ميكروباص ملك والدها.

كما أكد شقيق الزوج أن أسرة زوجة شقيقه أخبرتهم بالحادث، فأسرع إلى شقة أخيه ليجده في منظر بشع للغاية، وتلاحظ له وجود سكين أسفل الجثة، لم يحتمل منظره هكذا، فقام بفكه وإنزاله من حبل المشنقة، ثم حضر رجال المباحث وشرطة النجدة.

ويبذل رجال مباحث قسم عين شمس جهودا للوصول إلى حقيقة وملابسات الحادث وبيان وجود شبهة جنائية من عدمها.