انت الان تتابع لو عندك أفوكادو.. اعمليه سلطة وجربيه في الماسكات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:آية أشرف ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٥٠ ص

الأفوكادو

الأفوكادو من الفواكة المفيدة، ويمكنك تناولها طازجة أو إضافتها في تحضير السلطات والمشروبات، فهو مفيد في تقوية البصر والعظام، ويساعد في تغذية الحامل والجنين، وفقدان الوزن إذا كنت تتبعين حمية غذائية، ويتميز الأفوكادو بسهولة استخدامه والطعم الكريمي المميز في السلطة، ويمكنك استخدامه في عمل الصلصة التي يمكنك تناولها مع البطاطس أو أي نوع خضار تحبينه، أو استخدميها كصلصة للسندوتشات لإضافة نكهة مختلفة، طريقة تحضيرها بسيطة ولا تحتاج مكونات أو وقتا، اعرفيها في السطور التالية..

سلطة الأفوكادو المكونات خيارة طماطم خس ثمرة أفوكادو بصلة فلفل زيت زيتون وخل ليمونة طريقة التحضير - قطعي الخضروات إلى شرائح صغيرة، ولهذه الأسباب تناولي الأفوكادو في الشتاء. ضيفي ملعقة زيت زيتون واخلطي جميع المكونات مع بعضها البعض. - لفطار صحي، اهرسي قطعة من الأفوكادو وادهنيها على شريحة من خبز التوست