هل تتحول دعوات التظاهر فى تركيا إلى انتفاضة شعبية؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الغضب في تركيا ضد سياسات الحكومة، جاء تزامنا مع خروج مسيرات لذوي السترات الصفراء في فرنسا للمرة الخامسة على التوالي، وشارك بها عدد من الجالية التركية

على غرار ما حدث في فرنسا وعدد من الدول الأوروبية جراء اندلاع مظاهرات لذوي السترات الصفراء، باتت تركيا تعيش على وقع أزمة جديدة تُضاف إلى سلسلة الأزمات التي تعيشها إثر تردي الأوضاع الاقتصادية، وأصبحت الأصوات الرافضة لتعدد المشكلات، تتعالى يوما تلو الآخر، حتى اقتربت من انتفاضة شعبية، وذلك من خلال تظاهرات عمال مطار إسطنبول اعتراضًا على ظروف العمل غير الآدمية وتكرار حوادث الوفاة خلال العمل، وعدم تمكنهم من الحصول على حقوقهم، وتأخر مستحقاتهم، إلا أن قوات الأمن التركية ردت بحملة اعتقالات كبيرة.

خروج العمال إلى الطرق من أجل إبداء اعتراضهم على الظروف الاقتصادية، انطلق مع دعوة رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض كمال كليجدار أوغلو إلى التظاهر. وفي هذا الصدد، أعرب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، عن قلقه من دعوة المعارضة فى البلاد إلى تنظيم احتجاجات فى الشوارع، على غرار مظاهرات "السترات الصفراء" فى

خروج العمال إلى الطرق من أجل إبداء اعتراضهم على الظروف الاقتصادية، انطلق مع دعوة رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض كمال كليجدار أوغلو إلى التظاهر. وفي هذا الصدد، أعرب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، عن قلقه من دعوة المعارضة فى البلاد إلى تنظيم احتجاجات فى الشوارع، على غرار مظاهرات "السترات الصفراء" فى أوروبا، بحسب "صحيفة حرييت". وحذر أردوغان من نسخ تجربة "السترات الصفراء"، مهددا كليجدار أوغلو، بالسجن على خلفية دعوة الأخير العمال للنزول إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم، قائلا: "بين الحين والآخر يخرج علينا أحد فقراء الأدب، ويدعو الناس للخروج إلى الشوارع، ما هذا الشخص عديم الخلق، لكن مهلا فالقضاء هو الذى سيرد عليه، فنحن هنا لسنا بباريس".

اقرأ أيضا: أردوغان يتوعد «السترات الصفراء» بتركيا:ستدفعون الثمن وتابع "إذا كنت تنوى عمل شيء كما حدث فى أحداث منتزه إسطنبول عام 2013، وإذا كنت تعتقد أنك قادر على فعل شيء من خلال دعوة الناس للنزول إلى الشوارع. كان زعيم المعارضة التركية كليجدار أوغلو، قد قال في وقت سابق: "يتم انتزاع حقوق العمل من المواطنين في تركيا، على الأقل يجب على النقابات الوقوف في وجه هذا الظلم قبل الآخرين". وأشار أوغلو إلى اعتقال الحكومة التركية مئات العاملين الذين تظاهروا اعتراضًا على انتهاك حقوقهم، وتكرار حالات الوفاة خلال العمل في مطار إسطنبول الجديد". وتابع: "يقول العاملون: هناك حشرات وبق في الفراش. لا نستطيع النوم. إلا أنه تم حبسهم، كان يجب الرد بأن تمتلئ الميادين والشوارع بالعمال، وإذا كان من يبحث عن حقه من العمال يتعرض للحبس، ولم يخرج العمال للميادين، أنا آسف إنهم ليسوا عمالًا، فالتاريخ الإنساني هو تاريخ البحث عن الحقوق". اقرأ أيضا: هل انتصرت «السترات الصفراء» على ماكرون؟ لكن يبدو أن الشارع التركي قرر تحدي أردوغان، حيث تظاهر آلاف الأشخاص، أمس، في ديار بكر جنوب شرقي تركيا، احتجاجا على ارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة، مشيدين بمتظاهري "السترات الصفراء" في فرنسا، في تحد واضح لتهديدات الرئيس رجب طيب أردوغان. وتجمع المحتجون الذين لبوا نداء "كونفيدرالية نقابات عمال الخدمة العامة"، في وسط مدينة ديار بكر، كبرى مدن جنوب شرقي تركيا ذات الغالبية الكردية، وذلك تحت تدابير أمنية مشددة، وفق "فرانس برس". وكتب على إحدى اللافتات "لن ندفع ثمن الأزمة الاقتصادية"، بينما أشاد بعض المحتجين بحركة "السترات الصفراء" في فرنسا المطالبة بالمزيد من العدالة الاجتماعية. المثير في الحراك التركي أيضا، أنه جاء عقب حادث القطار في العاصمة أنقرة، وأسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 86 آخرين، الخميس الماضي. اقرأ أيضا: على غرار أوروبا.. «السترات الصفراء» تغزو إسرائيل وفي هذا الصدد، طالب نواب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض وزير النقل والبنية التحتية، محمد جاهد تورهان، بالاستقالة على خلفية حادث قطار أنقرة السريع وذلك خلال انعقاد جلسة الجمعية العمومية للبرلمان. ورفع نواب حزب الشعب الجمهوري لافتات كتب عليها "استقل" أثناء صعود وزير النقل والبنية التحتية على المنصة لإلقاء كلمة بالجمعية العمومية للبرلمان، بحسب الصحيفة التركية. القول هنا بأن الغضب في تركيا ضد سياسات الحكومة، جاء تزامنا مع خروج مسيرات لذوي السترات الصفراء في فرنسا للمرة الخامسة على التوالي وشارك بها عدد من الجالية التركية. وقامت الموسيقى العسكرية العثمانية بالعزف تشجيعا لأصحاب "السترات الصفراء" المحتجين على فرض الضرائب وغلاء أسعار الطاقة، وفقا للصحيفة.

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