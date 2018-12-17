انت الان تتابع الشرطة تفحص شققا مفروشة ومقاهي في العمرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الشاملي ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٢٦ ص

وجهت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة بمنطقة العمرانية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، وتطبيق الخطة الموضوعة من قبل اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، بملاحقة تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة غير المرخصة وإزالة الإشغالات وحالات التعدي على الطريق العام. وأعدت المديرية حملة مكبرة برئاسة حكمدار الجيزة وبمشاركة ضباط شرطة المرافق والمرور وقوات الأمن والأمن المركزي والبحث الجنائي، بالتنسيق مع مسؤولي المحافظة والحي؛ لرفع الإشغالات بشارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية.

في مجال البحث الجنائي، تم ضبط 3 قضايا اتجار في المخدرات وحيازة أسلحة بيضاء، وفحص قاطني شقق مفروشة ومقاهي، والقبض على 4 من مسجلي الخطر. كما تمكنت الحملة بقيادة اللواء محمد الألفي، نائب مدير مباحث الجيزة، والمقدم محمد غراب، وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، من تنفيذ 34 حكما قضائيا متنوعا (21 جزئى –