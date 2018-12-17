سقوط سيارتين محملتين بالرمال من أعلى كوبري التعمير

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الشاملي ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:١٦ ص
شهد كوبري التعمير حادث تصادم مروعا بين سيارتي نقل محملتين بالرمال مما أسفر عن سقوطهما من أعلى الكوبري بعد كسر نحو 8 أمتار من السور، وتم نقل السائقين إلى أقرب مستشفى في حالة حرجة. البداية بلاغ تلقاه مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بكوبري التعمير للقادم من طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي. ودفع اللواء محمود عبد الرازق، مدير مرور القاهرة، بأوناش المرور، موجها بسرعة إزالة آثار الحادث، والعمل على سحب الكثافات لحين تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها، وتشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الحادث.
وتسبب تعطل سيارة أعلى الوصلة المعلقة وتحديدا بمنطقة مسجد النور في كثافات أعلى كوبري أكتوبر للقادم من الجيزة إلى مدينة نصر، ووقع حادث تصادم بين سيارتين في نفق المستحدث المؤدي إلى صلاح سالم. ووضعت الإدارة العامة للمرور خطة أمنية موسعة لمواجهة الزحمة المرورية والتكدسات، وعقد اللواء علاء الدجوى مساعد وزير
وتسبب تعطل سيارة أعلى الوصلة المعلقة وتحديدا بمنطقة مسجد النور في كثافات أعلى كوبري أكتوبر للقادم من الجيزة إلى مدينة نصر، ووقع حادث تصادم بين سيارتين في نفق المستحدث المؤدي إلى صلاح سالم.
ووضعت الإدارة العامة للمرور خطة أمنية موسعة لمواجهة الزحمة المرورية والتكدسات، وعقد اللواء علاء الدجوى مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة اجتماعا مع وكلاء ومساعدي المدير للمناطق المختلفة والضباط والأفراد والمجندين، لوضع خطة لتكثيف الخدمات المرورية لاستيعاب حركة السيارات المغادرة من مناطق القاهرة الكبرى والمتجهة إلى مختلف المحافظات الأخرى.
ونسقت وزارة الداخلية مع الإدارة العامة لمرور القاهرة والإدارات العامة لمرور الجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والسويس ومرسى مطروح لتنظيم الخدمات المرورية على مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.
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