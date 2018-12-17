انت الان تتابع سقوط سيارتين محملتين بالرمال من أعلى كوبري التعمير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الشاملي ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:١٦ ص

شهد كوبري التعمير حادث تصادم مروعا بين سيارتي نقل محملتين بالرمال مما أسفر عن سقوطهما من أعلى الكوبري بعد كسر نحو 8 أمتار من السور، وتم نقل السائقين إلى أقرب مستشفى في حالة حرجة. البداية بلاغ تلقاه مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بكوبري التعمير للقادم من طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي. ودفع اللواء محمود عبد الرازق، مدير مرور القاهرة، بأوناش المرور، موجها بسرعة إزالة آثار الحادث، والعمل على سحب الكثافات لحين تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها، وتشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الحادث.

وتسبب تعطل سيارة أعلى الوصلة المعلقة وتحديدا بمنطقة مسجد النور في كثافات أعلى كوبري أكتوبر للقادم من الجيزة إلى مدينة نصر، ووقع حادث تصادم بين سيارتين في نفق المستحدث المؤدي إلى صلاح سالم. ووضعت الإدارة العامة للمرور خطة أمنية موسعة لمواجهة الزحمة المرورية والتكدسات، وعقد اللواء علاء الدجوى مساعد وزير