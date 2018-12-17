انت الان تتابع 3600 قتيل في 3 سنوات.. العنف يتصاعد في نيجيريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رويترز ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٥٦ ص

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الإثنين، إن الاشتباكات التي وقعت في نيجيريا بين مزارعين ورعاة ماشية، أدت إلى سقوط أكثر من 3600 قتيل منذ 2016 معظمهم هذا العام، جاء ذك في تقرير يوثق تصاعدا في أعمال العنف يمكن أن يؤثر على نتائج الانتخابات التي تجري في فبراير 2019، إذ يسعى الرئيس محمد بخاري إلى الفوز بفترة رئاسية ثانية في هذه الانتخابات، ولكن حملته تأثرت سلبا نتيجة اتهامات بالتساهل في تطبيق العدالة على أحد الجانبين المسؤول عن هذه الاشتباكات، وهم الرعاة، والذين ينتمي كثيرا منهم إلى قبيلة الفولاني التي ينتمي إليها بخاري.

وغالبا ما يتم وصف أعمال العنف تلك على أنها «عرقية - دينية» بين رعاة الماشية الذي أغلبهم من المسلمين من الفولاني والمزارعين الذين معظمهم من المسيحيين. لكن خبراء وساسة كثيرين قالوا، إن المناخ تغير وأدى التوسع في الزراعة إلى خلق صراع على الأرض يدفع المزارعين والرعاة إلى الصدام بصرف النظر عن