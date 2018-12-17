الاحتلال الإسرائيلى يهدم منزل الشهيد أشرف نعالوة.. والحكومة الفلسطينية تندد

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، منزل ذوى الشهيد أشرف نعالوة فى ضاحية شويكة شمال طولكرم شمال الضفة الغربية، مستخدمة جرافة عسكرية، ومطارق يدوية.

وكانت وحدة خاصة من جيش الاحتلال اغتالت أشرف نعالوة (23 عاما) فجر الخميس الماضى، فى مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس، بعد اتهامه بإطلاق النار على مستوطنين فى مستوطنة "بركان" فى السابع من أكتوبر الماضى.

وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال كانت اقتحمت منزل الشهيد نعالوة وسط إطلاق كثيف للرصاص الحى والغاز المسيل للدموع.

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وعدد من الفلسطينيين بعد الهدم، أصيب فيها عدد من المواطنين، بالأعيرة المطاطية، وحالات اختناق فى ضاحية شويكة.

وقال مدير الإسعاف فى الهلال الأحمر فى طولكرم رائد ياسين: أن سبعة مواطنين أصيبوا، أربعة منهم بحالات اختناق عولجوا ميدانيا، فيما جرى تحويل ثلاث أصابات إلى المستشفى، أحدهم أصيب بعيار مطاطى وآخر بالحروق، كما استهدف جنود الاحتلال إحدى سيارات الإسعاف بعيار مطاطي.

ومن جانبها.. أدانت الحكومة الفلسطينية، جريمة هدم منزل عائلة الشهيد أشرف نعالوة.

وقال المتحدث الرسمى باسم الحكومة يوسف المحمود: "إن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال فجر اليوم فى شويكة يقع فى دائرة العقاب الجماعى والانتقام ضمن حملة التصعيد المسعورة التى تشنها قوات الاحتلال على الشعب الفلسطينى، وأرضه، وممتلكاته".

وشدد المتحدث الرسمى على أن كافة الأطراف الإقليمية والدولية على قناعة بأن الاحتلال هو السبب الرئيسى لاستمرار التوتر والعنف فى فلسطين، والمنطقة، والعالم، ولذلك يتوجب على المجتمع الدولى تفعيل قوانينه بوقف العدوان الاحتلالى، وتطبيق القوانين الدولية التى تنص على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على كامل حدود عام 1967.

وتواصل قوات الاحتلال اليوم حصارها المشدد على محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، لليوم الخامس على التوالي.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية- فى تصريح له- أن الاحتلال يواصل إغلاق حاجز المحكمة بالقرب من مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضى المواطنين شمال مدينة البيرة، كما وضعت قوات الاحتلال بوابة حديدية على طريق الجلزون- رام الله.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا على مفترق عين سينيا شمال رام الله، وتقوم بتفتيش مركبات المواطنين والتدقيق فى هوياتهم، كما يشهد حاجز قلنديا الاحتلالى أزمة خانقة بالاتجاهين.

وأوضح أن حاجز عطارة شمال رام الله مفتوح أمام حركة المواطنين والطريق سالكة باتجاه سلفيت، كما أن الطريق إلى القرى الغربية فى المحافظة باتجاه قرية نعلين سالكة.