انفجار ضخم قرب محطة تلفزيون يونانية بالعاصمة أثينا

انفجرت عبوة ناسفة قرب مبنى محطة تلفزيون (سكاي تي.في) في العاصمة اليونانية أثينا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، مما أدى إلى تحطم النوافذ ووقوع أضرار جسيمة بالمبنى.

وقالت الشرطة إن شحنة ناسفة انفجرت قرب مبنى "سكاي تي . في" الساعة 2.35 صباحا (0025 بتوقيت جرينتش) عقب اتصالات تحذير بوسائل الإعلام.

وذكرت المحطة على موقعها الإلكتروني، أن النوافذ من الطابق الأول وحتى الطابق السادس تحطمت.. وأن الأضرار المادية كبيرة في كل الطوابق تقريبا مع وجود أكبر أضرار بالطابقين الثالث والرابع حيث توجد مكاتب أصحاب المحطة.

وأضافت المحطة أن الصورة محبطة، الأسقف المعلقة سقطت على الأرض، وزجاج النوافذ تهشم إلى قطع صغيرة.. وبث الصحفيون الذين يقدمون البرنامج الصباحي إرسالهم على الهواء خارج المحطة.

وقال مراسل المحطة لشؤون الشرطة، إن تقديرات تشير إلى أن الشحنة كانت تحتوي على نحو خمسة كيلوجرامات من المواد المتفجرة ووضعت في زقاق ضيق قرب المبنى.

يذكر أن "سكاي" هي إحدى أكبر محطات التلفزيون اليونانية، وهي جزء من مجموعة إعلامية تضم محطة إذاعية ومرتبطة بصحيفة كاثيميريني اليونانية الضخمة.