مقتل 62 عنصرا إرهابيا في غارات جوية أمريكية بالصومال

أكد الجيش الأمريكي، اليوم الإثنين، أنه نفّذ 6 غارات جوية يومي السبت والأحد في محيط منطقة جندرشي في محافظة بنادر بوسط جنوب الصومال؛ ما أسفر عن مقتل 62 إرهابيا من عناصر حركة الشباب الإرهابية.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) إن 4 ضربات نُفذت يوم السبت وأسفرت عن مقتل 34 إرهابيا، فيما نُفذت ضربتان أمس الأحد أسفرتا عن سقوط 28 قتيلا.

وأضافت أفريكوم، في بيان، أن الضربات الجوية التي نفذتها القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) بالاشتراك مع الجانب الصومالي كانت لمنع الإرهابين من استغلال المناطق النائية "كملاذ آمن للتآمر وتوجيه الأوامر والتجنيد والإيعاز بشن هجمات مستقبلية".

وتستخدم الحركة الإرهابية أجزاء من جنوب ووسط الصومال لتخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية وسرقة المساعدات الإنسانية وابتزاز السكان المحليين لتمويل عملياتها وإيواء الإرهابيين.

وتستهدف حركة الشباب الإرهابية، القوات الحكومية والجيش الصومالي، خصوصا في إقليم شبيلي الوسطى بولاية هيرشبيلي؛ حيث تزرع الألغام الأرضية والمتفجرات على الطرق الرئيسية.

وتزايدت في الفترة الأخيرة الضربات الجوية الأمريكية على قيادات حركة الشباب وقواعدها في مختلف الأقاليم الصومالية بشكل مكثف موقعة خسائر كبيرة بين صفوفها.