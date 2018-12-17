بن راشد يوجه بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح

وجه السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لـ "عام التسامح" برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعضوية وزراء وشخصيات مجتمعية.

وقال السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، "نريد لدولة الإمارات أن تكون المرجع العالمي الرئيسي في ثقافة التسامح وسياساته وقوانينه وممارساته، وان التسامح يزيدنا قوة ومنعة.. ويرسخ مجتمعا إماراتيا عالميا وإنسانيا"

وتابع "ان مهمة اللجنة الوطنية العليا لـ عام التسامح ترسيخ قيم التسامح في المجتمع وتعميم النموذج الإماراتي في التسامح عالميا".